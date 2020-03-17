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Рада тимчасово скасувала санкції за прострочені споживчі кредити

Новини » Фінансова криза 2020     17.03.2020 - 11:22
Рада тимчасово скасувала санкції за прострочені споживчі кредити
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

До кінця квітня скасовуються штрафи за прострочення виплат за кредитами

Штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами скасовуються до кінця квітня 2020 року, а банках забороняється збільшувати ставки. Така норма міститься в прийнятому Верховною радою 17 березня законі (проект № 3220) про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби.

Згідно з документом, у разі прострочення споживачем у період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, прострочення споживачем у виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

Споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит.

Крім того, забороняється збільшення процентів за користування кредитом у період з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна рада 17 березня зібралася на позачергове засідання, на якому ухвалила низку законів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Парламент дозволив фізособам-підприємцям два місяці не платити єдиний соцвнесок.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада схвалила закон про підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби.

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