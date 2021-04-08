Рада возвращается к работе. В "Слуге народа" рассказали, что будут рассматривать депутаты

Депутаты, в частности, будут заниматься защитой украинцев от злоупотреблений со стороны кредитодателей, усилением ответственности за недостоверное декларирование, решением вопросов с проведением ВНО, продолжением программы "Доступное жилье", введением института старост.

"Более того, мы проведем несколько внеочередных заседаний. Так, если на пленарных заседаниях мы продолжим рассмотрение поправок к земельному законопроекту №2194. То на внеочередных будем решать насущные вопросы, которые помогут продолжить необходимые реформы и пережить стране и украинцам пандемию. Мы не можем сидеть сложа руки в такое тяжелое для страны время. Должны показать вдвое большую производительность и реагировать на вызовы современности. Поэтому, учитывая ситуацию в стране и на ее границах, Верховная рада должна работать в пленарном режиме без поправок на коронавирус. Это позиция президента Украины и всей нашей команды", - отметил Александр Корниенко.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук также считает, что "важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам".

Среди важных законопроектов повестки дня - валютные кредиты (законопроект №4475). Документ позволит защитить украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредиторов.

"В апреле истекает мораторий на взыскание задолженности с валютных заемщиков. Долги должны платить все. Но должны ли люди платить долги, которые втрое или вчетверо превышают первоначальную сумму. Имеют ли право человека, который добросовестно оплачивает кредит в течение лет, выселять из жилья? Мы должны решить проблему, от которой власть прятала голову в песок десять лет", - сказал председатель комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Также планируют рассмотреть президентский законопроект №4651, который предусматривает лишение свободы за заведомое ложное декларирование.

"Закон, который мы приняли в декабре прошлого года как своеобразный политический консенсус, предполагал достаточно мягкую ответственность за ложное декларирование в виде ограничения свободы. Лишение свободы это эффективный предохранитель от нечестного поведения. Позиция президента, и я ее разделяю, что ограничения - это слишком мягкая ответственность", - заявила председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

По ее словам, возвращение уголовной ответственности поможет не только сделать борьбу с коррупцией более эффективной, но и будет способствовать восстановлению доверия международных партнеров к Украине.

Будет решать Рада и как выпускникам завершать учебный год. Речь идет о законопроекте №5014.

Так, депутаты предлагают освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Зато они смогут пройти ГИА, в том числе и в форме ВНТ, по собственному желанию.

Как отмечает глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, такое решение поможет уменьшить скопление людей в пунктах тестирования, а также снизит риск распространения коронавируса.

Еще один важный вопрос - законопроект №4535 о введении института старост. Законопроект предусматривает, что старосты будут оказывать административные услуги жителям общин.

"Мы понимаем, что сеть ЦПАУ у нас только разворачивается. Поэтому нужны профессиональные люди, которые могут предоставлять качественные услуги "от дома до дома". Повышая уровень старосты к 5 категории, мы вместе с тем увеличиваем его заработную плату, получаем профессиональные подходы в этой должности и приближаем действительно качественные услуги для людей. Старосты смогут предоставлять базовые административные услуги возле каждого дома селянина", - поясняет соавтор законопроекта, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

И еще один важный вопрос - обеспечение украинцев доступным жильем (№5308). Так, в Украине может появиться единая организация, которая будет иметь необходимый ресурс, чтобы продлить программы обеспечения жильем украинцев, которые инициировал президент. Для этого планируют присоединить ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") к Государственному ипотечному учреждению (ГИУ).

Также рассмотрят вопрос о нормировании прохождения военного погребальный ритуала (№4636-1), чтобы в каждом областном центре была возможность организовывать достойные похороны защитникам, которые погибли на фронте - со всеми воинскими почестями.

Также планируют урегулировать процедуры деятельности Конституционного суда (№4533), вопросы обеспечения права на получение государственной пенсии для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (№4555) - пенсии могут повысить до 30 000 грн, а также усовершенствовать процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС (№4210).