Рада повертається до роботи. У "Слузі народу" розповіли, що розглядатимуть депутати

Депутати, зокрема, будуть займатися захистом українців від зловживань з боку кредитодавців, посиленням відповідальність за недостовірне декларування, вирішенням питань з проведенням ЗНО, продовженням програми "Доступне житло", запровадженням інституту старост.

"Більше того, ми проведемо декілька позачергових засідань. Так, якщо на пленарних засіданнях ми продовжимо розгляд правок до земельного законопроекту №2194. То на позачергових будемо вирішувати нагальні питання, які допоможуть продовжити необхідні реформи і пережити країні та українцям пандемію. Ми не можемо сидіти склавши руки в такий важкий для країни час. Маємо показати вдвічі більшу продуктивність і реагувати на виклики сьогодення. Тож, з огляду на ситуацію в країні та на її кордонах, Верховна рада повинна працювати в пленарному режимі без поправок на коронавірус. Це позиція президента України і всієї нашої команди", - наголосив Олександр Корнієнко.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук також вважає, що "важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у "штатному режимі" заблокована тисячами поправок від опозиції до земельних законів".

Серед важливих законопроектів порядку денного - валютні кредити (законопроект №4475). Документ дозволить захистити українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті, від зловживань з боку кредиторів.

"У квітні спливає мораторій на стягнення заборгованості з валютних позичальників. Борги мають сплачувати всі. Але чи повинні люди сплачувати борги, які втроє або вчетверо перевищують первинну суму. Чи мають право людину, яка добросовісно сплачує кредит упродовж років, виселяти з житла? Ми повинні вирішити проблему, від якої влада ховала голову в пісок десять років", - сказав голова комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Також планують розглянути президентський законопроект №4651, який передбачає позбавлення волі за свідоме неправдиве декларування.

"Закон, який ми ухвалили у грудні минулого року як своєрідний політичний консенсус, передбачав достатньо м’яку відповідальність за неправдиве декларування у вигляді обмеження волі. Позбавлення волі це ефективний запобіжник від недоброчесної поведінки. Позиція президента, і я її поділяю, що обмеження - це надто м’яка відповідальність", - заявила голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

За її словами, повернення кримінальної відповідальності допоможе не лише зробити боротьбу з корупцією ефективнішою, а й сприятиме відновленню довіри міжнародних партнерів до України.

Вирішуватиме Рада і як випускникам завершувати навчальний рік. Йдеться про законопроект №5014.

Так, депутати пропонують звільнити випускників шкіл від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. Натомість вони зможуть пройти ДПА, зокрема й у формі ЗНО, за власним бажанням.

Як зазначає голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, таке рішення допоможе зменшити скупчення людей у пунктах тестування, а також знизить ризик поширення коронавірусу.

Ще одне важливе питання - законопроект №4535 про запровадження інституту старост. Законопроект передбачає, що старости будуть надавати адміністративні послуги мешканцям громад.

"Ми розуміємо, що мережа ЦНАПів у нас тільки розгортається. Тому потрібні фахові люди, які можуть надавати якісні послуги "від домівки до домівки". Підвищуючи рівень старости до 5 категорії, ми разом з тим збільшуємо його заробітну плату, отримуємо фахові підходи на цій посаді та наближаємо справді якісні послуги для людей. Старости зможуть надавати базові адміністративні послуги біля домівки кожного селянина", - пояснює співавтор законопроєкту, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

І ще одне важливе питання - забезпечення українців доступним житлом (№5308). Так, в Україні може з’явитися єдина інституція, що матиме необхідний ресурс, аби продовжити програми забезпечення житлом українців, які ініціював президент. Для цього планують приєднати ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") до Державної іпотечної установи (ДІУ).

Також розглянуть питання унормування проходження військового поховального ритуалу (№4636-1), щоб в кожному обласному центрі була змога організовувати гідний похорон захисникам, що загинули на фронті - зі всіма військовими почестями.

Також планують врегулювати процедури діяльності Конституційного суду (№4533), питання забезпечення права на отримання державної пенсії для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (№4555) - пенсії можуть підвищити до 30 000 грн, а також удосконалити процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та ЄС (№4210).