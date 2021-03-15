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Рада возьмется за существенное очищение законодательства Украины на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует взяться за существенное очищение законодательства Украины на этой неделе. Народные депутаты намерены рассмотреть законопроект №4284.

Об этом заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета ВР.

Он отметил необходимость повышения качества законодательства.

"На этой неделе будет рассматриваться проект закона №4284 "О десоветизации законодательства Украины", который даст возможность устранить те акты, которые существуют в законодательном поле еще с 20-х годов прошлого века", - сказал замглавы парламента.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал ВР принять за основу законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".

Как писало РБК-Украина, ранее Стефанчук заявил, что в Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности. Количество действующих нормативно-правовых актов уже намного превысило один миллион.

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Новости Украины Верховная РадаРуслан СтефанчукЗакон
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