Рада візьметься за суттєве очищення законодавства України цього тижня

Верховна рада планує взятися за суттєве очищення законодавства України цього тижня. Народні депутати мають намір розглянути законопроект №4284.
Він наголосив на необхідності підвищення якості законодавства.
"На цьому тижні буде розглядатися проект закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України", який дасть можливість усунути ті акти, які існують у законодавчому полі ще з 20-х років минулого століття", - сказав замглави парламенту.
Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".
Як писало РБК-Україна, раніше Стефанчук заявив, що в Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.