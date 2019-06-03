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Рада увійде в розгляд виборчого кодексу на цьому тижні

Новини » Вибори 2019    03.06.2019 - 11:39
Рада увійде в розгляд виборчого кодексу на цьому тижні
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У четвер парламентарі почнуть розглядати правки до другого читання нового виборчого кодексу

У цей пленарний четвер, 6 червня, народні депутати розпочнуть розгляд правок до нового виборчого кодексу за відкрити партійними списками напередодні позачергових виборів до Верховної ради України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава ВР зазначив, що у розгляд нардепи мають увійти на вечірньому пленарному засіданні.

"Орієнтовно після обіду рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту виборчого кодексу №3112-1. Я розраховую , що апарат ВР встигне підготувати  таблиці до виборчого кодексу", - заявив Парубій.

За його словами, проект виборчого кодексу є одним з найбільших документів, які розглядала Верховна рада восьмого скликання.

"Це наймасштабніший проект закону в цій каденції. Дуже важливо провести компетентне обговорення. Комітет має фактично безперестанку працювати, щоб всі пропозиції можна було складати в окремі документи. Я вірю, що цю роботу ВР зможе провести і ми зможемо ще на літній сесії прийняти виборчий кодекс з відкритими списками", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що український парламент може почати розгляд нового виборчого кодексу за відкритими списками напередодні дострокових виборів у Раду в цей пленарний вівторок. Він заявляв, що при розгляді виборчого кодексу не буде тривалого обговорення.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу в другому читанні.

Додамо, спікер Верховної ради Андрій Парубій сподівається, що народні депутати зможуть прийняти виборчий кодекс до 14 липня.

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