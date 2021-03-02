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Рада внесла законы Зеленского по судебной реформе в повестку дня сессии

Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла законопроекты президента Владимира Зеленского по судебной реформе в повестку дня сессии. Народные депутаты приняли соответсвующий проект постановления №4690-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

В повестку включили проект закона №5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Автор проекта - Зеленский.

В повестку включили и президентский законопроект о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия №5069.

А всего в повестку дня пятой сессии ВР внесли восемь законопроектов.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект №3711-д о судебной реформе.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский провел совещание с главой ВР Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады о необходимости судебной реформы в Украине.

Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСудебная реформаВерховная Рада
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