Рада внесла законы Зеленского по судебной реформе в повестку дня сессии

Верховная рада внесла законопроекты президента Владимира Зеленского по судебной реформе в повестку дня сессии. Народные депутаты приняли соответсвующий проект постановления №4690-4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
В повестку включили проект закона №5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Автор проекта - Зеленский.
В повестку включили и президентский законопроект о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия №5069.
А всего в повестку дня пятой сессии ВР внесли восемь законопроектов.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект №3711-д о судебной реформе.
Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский провел совещание с главой ВР Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады о необходимости судебной реформы в Украине.
Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.