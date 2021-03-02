Рада внесла закони Зеленського по судовій реформі в порядок денний сесії

Верховна рада внесла законопроекти президента Володимира Зеленського по судовій реформі в порядок денний сесії. Народні депутати прийняли відповідний проект постанови №4690-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

А всього до порядку денного п'ятої сесії ВР внесли вісім законопроектів.

До порядку включили й президентський законопроект про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя №5069.

До порядку включили проект закону №5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Автор проекту - Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент на цьому тижні розгляне законопроект №3711-д про судову реформу.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський провів нараду з главою ВР Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Ради про необхідність судової реформи в Україні.

Так, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.