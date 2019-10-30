Рада внесла изменения в закон о местных выборах

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0939 (№4843 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах", передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, за документ проголосовали 297 народных депутатов.

Законом предусматривается равенство прав и возможностей участвовать в избирательном процессе как кандидатов от политических партий, так и кандидатов-самовыдвиженцев.

Предусматривается также, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом партии, а при проведении внеочередных, первых местных выборов - руководящим органом партии.

Напомним, данный проект закона Верховная рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении в ноябре 2017 года. За документ проголосовали 249 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределение субвенций из государственного бюджета для проведения первых и дополнительных местных выборов 22 декабря на общую сумму более 26,3 млн гривен.

Добавим также, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах.