Рада внесла изменения в ряд законов для противодействия коронавирусу

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3275 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", передает корреспондент РБК-Украина.

В целом его поддержали 312 депутатов.

Соответствующие изменения вносятся в ряд кодексов и законов Украины. Ими вводится:

поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19;

расширены основания для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;

упрощается производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Также законом обеспечивается осуществление выплат социальной помощи, продлен срок обращения за соцпомощью и сроки ее выплат; отсрочено представление отчетов, статистической информации до контролирующих органов.

Напомним, ранее Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом. ВР планировала направить свыше 97 млрд гривен на Фонд по борьбе с коронавирусом.