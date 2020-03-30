Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР планировала направить свыше 97 млрд гривен на Фонд по борьбе с коронавирусом

Парламент не поддержал законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа. Его направление на доработку в профильный комитет поддержали 273 парламентария.

Ниже приведены изменения, которые Кабмин предлагал в бюджет-2020.

Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

Показатели бюджета

В частности, уменьшаются показатели по

налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за существенного замедления роста заработных плат;

налога на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;

рентной платы на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО Укргаздобыча объема внутренней добычи газа в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и снижения цены на нефть;

акцизного налога на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;

налога на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн из-за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенного уменьшения объемов импорта товаров;

ввозной пошлины на 3,6 млрд грн, что сформировано за счет уменьшения объемов импорта товаров.

При этом предусмотрено увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет

По специальному фонду уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.

Создание Фонда борьбы с коронавирусом

Документом предусмотрено создать в составе госбюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,05 млрд грн.

Средства Фонда будут направлены на:

финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);

социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);

восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;

пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Также предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.

Сокращение расходов на льготы и субсидии

Для создания Фонда были пересмотрены расходы по ряду других бюджетных программ. В законе прописано сокращение расходов и предоставление кредитов, в частности на:

выплату льгот и жилищных субсидий гражданам - 8,2 млрд грн ;

; государственного фонда регионального развития - 7,5 млрд грн;

поддержку и развитие объединенных территориальных общин - 2,1 млрд грн;

выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) - 1,9 млрд грн;

функционирование Фонда энергоэффективности - 1,6 млрд грн;

субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав - 1,2 млрд грн;

статистические наблюдения - 1,2 млрд грн;

капитальные расходы центральных органов исполнительной власти - более 1 млрд грн;

проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" - 0,9 млрд грн;

расходы на командировки органов государственной власти - около 0,7 млрд грн.

Вместе с тем проектом увеличен на 3 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий, которые в соответствии с законами могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Напомним, данный проект закона Кабмин внес в Раду 29 марта, однако изначально текст документа отсутствовал. В понедельник проект закона был опубликован на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, в Украине заразились коронавирусом 480 человек, свыше ста из них - жители Киева. При этом умерли от вируса 11 человек.