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Рада внесла зміни у розклад пленарних засідань на жовтень

Новини » Політика    20.09.2019 - 11:59
Рада внесла зміни у розклад пленарних засідань на жовтень
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Парламент також призначив керівника Апарату Ради

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2158 "Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". За документ проголосував 231 нардеп.

Документом передбачається, що 2-4 жовтня відбудуться пленарні засідання Ради, а тиждень з 7 по 11 жовтня буде проходити робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Крім того, парламент призначив керівником Апарату Ради В'ячеслава Штучного. За призначення парламентарі проголосували двічі через процедурні неточності. Кандидатуру підтримали 307 та 340 нардепів.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1042-1 про зміни до регламенту ВР, яким пропонується запровадити планування законопроектних робіт.

Як писало РБК-Україна, Рада також хоче змінити регламент в частині внесення поправок до другого читання законів.

Крім того, нардепи планують обмежити кількість депутатських запитів.

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