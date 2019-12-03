Рада внесла изменения в Налоговый кодекс для имплементации закона США FATCA

Парламент принял во втором чтении законопроект №2103 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". За проект проголосовали 302 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

Изменения в Налоговый кодекс

Проектом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части определения понятий: подотчетный счет и его владельцы, финансовый агент и финансовый счет; особенности представления отчетности по подотчетным счетам; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложения штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетных счетах.

Отметим, что указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов придерживаться законодательства об обязанности представления отчета о подотчетных счетах.

Определяется, что, если международным договором, содержащим положения об обмене информацией, согласие на обязательность которого предоставлено Радой, или заключенным на его основании межведомственным договором установлены иные правила, чем предусмотренные этим законом, применяются правила международного договора. Перечень таких международных договоров обнародуется на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику.

Изменения в законы

Также Рада одобрила во втором чтении законопроект №2102 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". За документ за основу проголосовали 303 нардепа. Так, проектом предусмотрено внесение изменений в ЗУ "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны.

"В случаях и в объеме, определенных соглашением между правительством Украины и правительством США по FATCA и другими международными договорам, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено ВР, или заключенным на их основании межведомственными договорами. Порядок раскрытия такой информации устанавливается Национальным банком Украины", - указано в тексте законопроекта.

Кроме того, вносятся изменения в ЗУ "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета. Информация, которая содержится в системе депозитарного учета, предоставляется в случаях и в объеме, определенных соглашением по FATCA и другими международными договорами, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено ВР Украины, или заключенным на их основании межведомственными договорами.

Порядок раскрытия такой информации устанавливается Комиссией по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, и центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику", - сообщается в документе.

Напомним, ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Как сообщало РБК-Украина, 3 декабря парламент 250 голосами поддержал законопроект №1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".