Рада внесла зміни до Податкового кодексу для імплементації закону США FATCA

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2103 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". За проект проголосували 302 парламентарія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зміни в Податковий кодекс

Проектом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення понять: підзвітний рахунок і його власники, фінансовий агент і фінансовий рахунок; особливості подання звітності з підзвітною рахунками; збір і отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями або з помилками звітів підзвітних рахунках

Зазначимо, що ця норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства про обов'язок подання звіту про підзвітні рахунки.

Визначається, що, якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов'язковість якого надана Радою, чи укладеного на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Зміни в закони

Також Рада схвалила в другому читанні законопроект №2102 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)" За документ за основу проголосували 303 нардепа. Так, проектом передбачено внесення змін до ЗУ "ПРО банки і банківську діяльність" в частині порядку розкриття банківської таємниці.

"У випадках і в обсязі, визначених угодою між урядом України і урядом США щодо FATCA та іншими міжнародними договорами, які містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана ВР, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України", - зазначено в тексті законопроекту.

Крім того, вносяться зміни до ЗУ "Про депозитарну систему України" в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Інформація, яка міститься у системі депозитарного обліку, надається у випадках і в обсязі, визначених угодою щодо FATCA та іншими міжнародними договорами, які містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов'язковість яких надано ВР України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Порядок розкриття такої інформації встановлюється Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", - повідомляється в документі.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №1210 "Про внесення змін до Податковий кодекс України про вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Як повідомляло РБК-Україна, 3 грудня парламент 250 голосами підтримав законопроект №1209-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".