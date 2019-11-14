Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент внес изменения перед рассмотрением бюджета-2020

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября внесла изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующее решение поддержали 282 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, законопроект № 2144 направлен на урегулирование вопросов, которые связаны с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мер по выполнению бюджета. Согласно таблице правок ко второму чтению к проекту подали более 200 правок, из которых были учтены только 85.

Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальных пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

Закон также нормирует некоторые инициативы Кабинета министров, а именно о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом, а также по распределению между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Напомним, в рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с топлива (13,44%), которую изначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.