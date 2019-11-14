ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Новости » Политика     14.11.2019 - 12:59
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент внес изменения перед рассмотрением бюджета-2020

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября внесла изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующее решение поддержали 282 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, законопроект № 2144 направлен на урегулирование вопросов, которые связаны с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мер по выполнению бюджета. Согласно таблице правок ко второму чтению к проекту подали более 200 правок, из которых были учтены только 85.

Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальных пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

Закон также нормирует некоторые инициативы Кабинета министров, а именно о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом, а также по распределению между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Напомним, в рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с топлива (13,44%), которую изначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.

Арахамия спрогнозировал, сколько займет рассмотрение бюджета-2020
Новости Украины Верховная РадаБюджетный кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь