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Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу

Новини » Політика     14.11.2019 - 12:59
Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент вніс зміни перед розглядом бюджету-2020

Верховна рада України на пленарному засіданні 14 листопада внесла зміни до Бюджетного кодексу. Відповідне рішення підтримали 282 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, законопроект № 2144 спрямований на врегулювання питань, які пов'язані з підготовкою держбюджету-2020. Зокрема, зміни регулюють витрати державного та місцевих бюджетів, підвищать ефективність заходів щодо виконання бюджету. Згідно таблиці правок до другого читання до проекту подали понад 200 правок, з яких були враховані тільки 85.

З остаточної редакції закону виключили скорочення обсягу Фонду регіонального розвитку та нові положення по залишкам коштів спеціального фонду бюджету. У той же час внесено зміни для виплат соціальної допомоги безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів.

Закон також нормує деякі ініціативи Кабінету міністрів, а саме про введення агентської моделі управління державним боргом та гарантованим державою боргом, а також щодо розподілу між бюджетами рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину.

Нагадаємо, в рамках розгляду змін до Бюджетного кодексу Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях. Зокрема, частина акцизного збору з пального (13,44%), яку спочатку планувалося перенести в Дорожний фонд, ще на рік залишили в місцевих бюджетах. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень.

При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується до спеціального фонду як джерело надходжень Дорожного фонду.

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