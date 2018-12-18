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Рада включила закони про мораторій на продаж землі до порядку денного

Новини » Політика    18.12.2018 - 12:10
Рада включила закони про мораторій на продаж землі до порядку денного
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи з третього разу підтримали включення проектів

Парламент підтримав включення шістнадцяти законопроектів щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Таке рішення підтримали 235 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи з третього разу змогли включили законопроекти у порядок денний для прийняття рішення у четвер, 20 грудня. Спочатку включення підтримали лише 216 та 224 нардепи.

Таким чином, у порядок денний включено законопроект №9355 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення" та 15 альтернативних до нього.

Нагадаємо, комітет ВР з питань аграрної політики планує у вівторок, 18 грудня, розглянути більше 15 законопроектів про мораторій на відчуження земель.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, глава Верховної ради Андрій Парубій анонсував, що нардепи зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Агентство також писало, що на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі.

Підкреслимо, глава держави Петро Порошенко наголошував, що зараз немає шансів на зняття мораторію на продаж землі і запуск відповідного ринку. Таку заяву президент зробив у ході щорічного звернення до українського парламенту.

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Теми: Засідання Ради
Новини України мораторийВерховна Рада
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