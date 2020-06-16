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Рада внесла до порядку закон про референдум і скоротила терміни його розгляду

Новини » Політика     16.06.2020 - 10:47
Рада внесла до порядку закон про референдум і скоротила терміни його розгляду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон зможуть винести на розгляд до сесійної зали після рішення профільного комітету

Верховна рада включила до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про референдум. Нардепи підтримали рішення скоротити терміни подачі альтернативних законопроектів у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За скорочення термінів проголосували 242 парламентарії.

Законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" зможуть розглянути у сесійній залі після отримання рішення профільного комітету.

Зазначимо, закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
  • вирішення питання загальнодержавного значення;
  • зміна території України;
  • втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Ключовою ж новацією законопроекту є запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань. Для організації і проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в середньому вартість проведення одного референдуму складає 2 млрд гривень, однак у законі Зеленського передбачене обмеження на суму проведення.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Разумков заявив, що законопроект Зеленського про референдум ВР почне розглядати в четвер.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийреферендумВерховна Рада
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