Рада визнала суверенітет Ічкерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Зазначимо, що Ічкерія – це самопроголошене державне утворення, яке з'явилося після розпаду СРСР. Президентами Ічкерії були Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов та Доку Умаров - усі вони вбиті. Республіка була ліквідована після її силового включення до складу Росії у 2000 році.

У постанові засуджується вчинення геноциду проти чеченського народу та визнається суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія, яку вважають "тимчасово окупованою територією Росії в результаті збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії із закликом боротися проти часткової мобілізації до РФ.

За словами українського лідера, чеченці, інгуші, осетини, черкеси та дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії.

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