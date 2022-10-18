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Рада визнала суверенітет Ічкерії

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 14:03
Рада визнала суверенітет Ічкерії Фото: Рада визнала суверенітет Ічкерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. За постанову проголосували 287 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

У постанові засуджується вчинення геноциду проти чеченського народу та визнається суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія, яку вважають "тимчасово окупованою територією Росії в результаті збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН".

Зазначимо, що Ічкерія – це самопроголошене державне утворення, яке з'явилося після розпаду СРСР. Президентами Ічкерії були Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов та Доку Умаров - усі вони вбиті. Республіка була ліквідована після її силового включення до складу Росії у 2000 році.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії із закликом боротися проти часткової мобілізації до РФ.

За словами українського лідера, чеченці, інгуші, осетини, черкеси та дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії.

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Чечня Верховна рада
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