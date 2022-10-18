Рада признала суверенитет Ичкерии

Верховная рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией. За постановление проголосовали 287 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

В постановлении осуждается совершение геноцида против чеченского народа и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которую считают "временно оккупированной территорией России в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН". Отметим, что Ичкерия - это самопровозглашенное государственное образование, которое появилось после распада СССР. Президентами Ичкерии были Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и Доку Умаров - все они убиты. Республика была ликвидирована после ее силового включения в состав России в 2000 году.