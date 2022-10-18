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Рада признала суверенитет Ичкерии

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Киев, Вторник 18 октября 2022 14:03
Рада признала суверенитет Ичкерии Фото: Рада признала суверенитет Ичкерии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией. За постановление проголосовали 287 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

В постановлении осуждается совершение геноцида против чеченского народа и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которую считают "временно оккупированной территорией России в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН".

Отметим, что Ичкерия - это самопровозглашенное государственное образование, которое появилось после распада СССР. Президентами Ичкерии были Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и Доку Умаров - все они убиты. Республика была ликвидирована после ее силового включения в состав России в 2000 году.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против частичной мобилизации в РФ.

По словам украинского лидера, чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России.

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