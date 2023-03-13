У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

Нардепи пропонують визначити політичний режим Російської Федерації як рашизм та засудити його ідеологічні засади як людоненависницькі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №9101 .

Так, у Верховну Раду внесли проєкт постанови про заяву парламенту "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Зазначимо, що поки на сайті немає тексту самої заяви.

Додамо, що рашизм - це поєднання слів Росія та фашизм, тобто російський фашизм.

Також нагадаємо, що в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський зазначив, що "те, що робить Росія, це не просто нацизм, а рашизм, це нове поняття буде в підручниках з історії".

Як повідомлялося раніше, на сайті Офісу президента з'явилася петиція з пропозицією офіційно перейменувати "Росію" на "Московію". Зеленський вже відреагував на ініціативу.

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