ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 18:09
У Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм Фото: у Раді пропонують визначити політичний режим Росії як рашизм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нардепи пропонують визначити політичний режим Російської Федерації як рашизм та засудити його ідеологічні засади як людоненависницькі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №9101.

Так, у Верховну Раду внесли проєкт постанови про заяву парламенту "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Зазначимо, що поки на сайті немає тексту самої заяви.

Додамо, що рашизм - це поєднання слів Росія та фашизм, тобто російський фашизм.

Також нагадаємо, що в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський зазначив, що "те, що робить Росія, це не просто нацизм, а рашизм, це нове поняття буде в підручниках з історії".

Як повідомлялося раніше, на сайті Офісу президента з'явилася петиція з пропозицією офіційно перейменувати "Росію" на "Московію". Зеленський вже відреагував на ініціативу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Російська Федерація рашисты
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто