ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією

Четвер 09 січня 2025 19:08
UA EN RU
Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією Фото: Верховна Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України визнала геноцид черкеського народу. Він був вчинений Російською імперією під час російсько-кавказької війни у 1763-1864 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу українського парламенту.

У постанові №11347, ухваленій депутатами, йдеться про наступне:

  • визнати, що масове знищення черкесів (адигів) та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини має всі ознаки геноциду;
  • вшанувати пам’ять усіх жертв цього злочину;
  • засудити дії російської імперії, які призвели до загибелі сотень тисяч черкесів;
  • закликати всі країни та міжнародні організації також визнати масове знищення черкесів геноцидом;
  • засудити спроби викривлення нинішнім російським режимом історичних фактів для підтримки ідеології пригнічення та агресії

"Якщо ігнорувати події минулого, конкретні люди повторюватимуть знов і знов жахливі злочини проти людства", - наголосив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Геноцид черкесів Російською імперією

Масове винищення черкесів Російською імперією відбулося під час завоювання Кавказу в 1860-1864 роках. Черкеські поселення атакувала та знищувала російська армія, використовуючи також голод як інструмент війни.

Після захоплення Черкесії понад 1,5 мільйона черкесів були насильно депортовані до Османської імперії, близько половини з них загинули під час переселення.

Внаслідок геноциду близько 90% черкеського населення було знищено. Натомість територію Черкесії заселили іншими етнічними групами, лояльним до імперії.

Нагадаємо, у липні 2024 року Сейм Польщі ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, яких депортувала з Криму радянська влада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна