Рада признала геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей
Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа. Он был совершен Российской империей во время российско-кавказской войны в 1763-1864 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.
В постановлении №11347, принятом депутатами, говорится следующее:
- признать, что массовое уничтожение черкесов (адыгов) и их насильственное изгнание с исторической родины имеет все признаки геноцида;
- почтить память всех жертв этого преступления;
- осудить действия российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов;
- призвать все страны и международные организации также признать массовое уничтожение черкесов геноцидом;
- осудить попытки искажения нынешним российским режимом исторических фактов для поддержки идеологии угнетения и агрессии
"Если игнорировать события прошлого, конкретные люди будут повторять вновь и вновь ужасные преступления против человечества", - подчеркнул первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
Геноцид черкесов Российской империей
Массовое истребление черкесов Российской империей произошло во время завоевания Кавказа в 1860-1864 годах. Черкесские поселения атаковала и уничтожала российская армия, используя также голод как инструмент войны.
После захвата Черкесии более 1,5 миллиона черкесов были насильно депортированы в Османскую империю, около половины из них погибли во время переселения.
В результате геноцида около 90% черкесского населения было уничтожено. Взамен территорию Черкесии заселили другими этническими группами, лояльным к империи.
Напомним, в июле 2024 года Сейм Польши принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, которых депортировала из Крыма советская власть.
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