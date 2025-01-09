Рада признала геноцид черкесского народа, совершенный Российской империей

Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа. Он был совершен Российской империей во время российско-кавказской войны в 1763-1864 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

В постановлении №11347, принятом депутатами, говорится следующее:

признать, что массовое уничтожение черкесов (адыгов) и их насильственное изгнание с исторической родины имеет все признаки геноцида;

почтить память всех жертв этого преступления;

осудить действия российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов;

призвать все страны и международные организации также признать массовое уничтожение черкесов геноцидом;

осудить попытки искажения нынешним российским режимом исторических фактов для поддержки идеологии угнетения и агрессии

"Если игнорировать события прошлого, конкретные люди будут повторять вновь и вновь ужасные преступления против человечества", - подчеркнул первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Геноцид черкесов Российской империей

Массовое истребление черкесов Российской империей произошло во время завоевания Кавказа в 1860-1864 годах. Черкесские поселения атаковала и уничтожала российская армия, используя также голод как инструмент войны.

После захвата Черкесии более 1,5 миллиона черкесов были насильно депортированы в Османскую империю, около половины из них погибли во время переселения.

В результате геноцида около 90% черкесского населения было уничтожено. Взамен территорию Черкесии заселили другими этническими группами, лояльным к империи.