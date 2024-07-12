ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар

Польща, П'ятниця 12 липня 2024 18:06
UA EN RU
Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар Фото: Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сейм Польщі у п’ятницю, 12 липня, ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, яких депортувала з Криму радянська влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Як повідомляється, за резолюцію проголосували 414 депутатів, 16 виступили проти, ще двоє утрималися.

Як зазначається у резолюції, вранці 18 травня 1944 року влада СРСР розпочала депортацію кримських татар з Кримського півострова. Протягом трьох днів майже 200 тисяч чоловіків, жінок і дітей зігнали у вагони для худоби та в нелюдських умовах депортували до Середньої Азії та Сибіру.

У резолюції ноголошується, що "депортація кримських татар з Криму в 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Пам'ять жертв радянського геноциду Україна вшановує 18 травня - Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року", - йдеться у документі.

Також у резолюції нагадується, що у 2014 році, через 70 років після цього злочину, Росія незаконно анексувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, які є частиною України, а потім почала систематично переслідувати кримських татар, які проживають на півострові.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Польща Сейм Польши
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США