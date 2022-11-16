Рада вимагає виключити Росію з G20

Верховна рада звернулася до "Великої двадцятки" з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
"Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19", - повідомив він.
Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.
"Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету", - цитує Железняк текст.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 у режимі онлайн. Глава держави у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.
Також повідомлялося, що країни G20 домовилися про підсумковий комюнік саміту , який містить засудження військових дій Росії в Україні і відкидає "епоху війни".
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