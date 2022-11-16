Рада потребовала исключить Россию из G20

Верховная рада обратилась к "Большой двадцатке" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил он.

Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида.

"Целенаправленное уничтожение России населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, которые не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель", - цитирует Железняк текст обращения ВР к G20.