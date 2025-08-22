Рада вилучила у Києва 8 млрд, які мали піти на ЗСУ, - заступник командира "Ахіллесу"

За словами військового, столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку на передовій, взявши за правило - максимум грошей на ЗСУ. І Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті.

Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в Верховній раді закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці, зазначив Олесь Маляревич.

"Це рішення бʼє не лише по Києву і можливостям міста фінансувати потреби киян. Воно бʼє по нашій обороні, воно бʼє по підрозділах Сил оборони, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують", - написав він.

Маляревич зауважив, що завдяки тому, що Київ постійно знаходить кошти, військові швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби.

Це відбувається прямим перерахуванням коштів безпосередньо військовим частинам. Тобто вже самі військові вирішують, що купити, в який кількості і без втрати дорогоцінного часу.

"8 мільярдів для когось можуть здатися абстрактною цифрою, але якщо виміряти у дронах, то це близько 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів які забезпечать надійну військову логістику", - наголосив заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес".

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, тільки за минулий рік з бюджету столиці виділено понад 10 млрд гривень на потреби Збройних Сил України. У 2025-му планувалося направити військовим не меншу суму.