Рада виконала ще одне зобов’язання перед МВФ

За його даними, законопроект №9311-1 підтримали 250 депутатів.

"Прийнятий текст також повністю погоджений з Energy Community", - написав він.

Меморандум з МВФ

У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:

запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі - до кінця 2 кварталу 2023 року;

- передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут ТОВ "Оператор ГТС України", редакцію якого розроблено та погоджено із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства - до кінця липня 2023 року;

- провести відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року.

Що передбачає закон

Законопроект передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:

передачу частки ТОВ "Оператор ГТС України" в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ "МГУ" до ТОВ "Оператор ГТС України",

призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ "Оператор ГТС України", яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ "Оператор ГТС України".

Крім того, законопроект встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.