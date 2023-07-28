Рада виконала ще одне зобов’язання перед МВФ

Верховна рада ухвалила закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України. Ці заходи передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
За його даними, законопроект №9311-1 підтримали 250 депутатів.
"Прийнятий текст також повністю погоджений з Energy Community", - написав він.
У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:
Законопроект передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:
Крім того, законопроект встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.
Детальніше про зобов’язання України щодо реформи управління Оператора ГТС читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".