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Акції Оператора ГТС перейдуть Міненерго до кінця липня, а МГУ буде ліквідовано

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Понеділок 03 квітня 2023 15:01
Акції Оператора ГТС перейдуть Міненерго до кінця липня, а МГУ буде ліквідовано Фото: акції Оператора ГТС перейдуть Міненерго до кінця липня, а МГУ буде ліквідовано (tsoua.com)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Вже до кінця липня акції Оператора ГТС передадуть Міненерго. "Магістральні газопроводи України" буде ліквідовано.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".

Умова передачі акції повинна бути виконана до кінця липня. Це допоможе вирішити корпоративний та управлінський конфлікт між ОГТСУ та компанією "Магістральні газопроводи України". Останню було створено ще у 2016 році в рамках анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" й підготовки до підписання контракту з "Газпромом".

Після підписання контракту у 2019 році, потреба в МГУ відпала, а її спостережна рада здійснювала контроль над роботою ОГТСУ.

"Після передачі акцій Оператора ГТС Міненерго МГУ буде ліквідовано, а в ОГТСУ до кінця жовтня створять свою наглядову раду. Така сама умова міститься і в програмі макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабмін нещодавно розглянув низку кадрових питань. Під час засідання було підтримано кандидатуру на посаду директора "Оператора ГТС".

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