Акції Оператора ГТС перейдуть Міненерго до кінця липня, а МГУ буде ліквідовано
Вже до кінця липня акції Оператора ГТС передадуть Міненерго. "Магістральні газопроводи України" буде ліквідовано.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".
Умова передачі акції повинна бути виконана до кінця липня. Це допоможе вирішити корпоративний та управлінський конфлікт між ОГТСУ та компанією "Магістральні газопроводи України". Останню було створено ще у 2016 році в рамках анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" й підготовки до підписання контракту з "Газпромом".
Після підписання контракту у 2019 році, потреба в МГУ відпала, а її спостережна рада здійснювала контроль над роботою ОГТСУ.
"Після передачі акцій Оператора ГТС Міненерго МГУ буде ліквідовано, а в ОГТСУ до кінця жовтня створять свою наглядову раду. Така сама умова міститься і в програмі макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначається в матеріалі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабмін нещодавно розглянув низку кадрових питань. Під час засідання було підтримано кандидатуру на посаду директора "Оператора ГТС".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.