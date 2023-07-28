Рада выполнила еще одно обязательство перед МВФ

Верховная рада приняла закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины. Эти меры предусмотрены Меморандумом и Международным валютным фондом.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект №9311-1 поддержали 250 депутатов.
"Принятый текст также полностью согласован с Energy Community", - написал он.
В Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства:
Законопроект предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы:
Кроме того, законопроект устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.
Подробнее об обязательствах Украины по реформе управления Оператора ГТС читайте в материале РБК-Украина "Курс гривны, тарифы, госдолг. Что Украина пообещала МВФ в новой кредитной программе".