Рада выполнила еще одно обязательство перед МВФ

По его данным, законопроект №9311-1 поддержали 250 депутатов.

"Принятый текст также полностью согласован с Energy Community", - написал он.

Меморандум с МВФ

В Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства:

запустить корпоративную реструктуризацию ООО "Оператора ГТС Украины" в соответствии с согласованной целевой моделью - до конца 2 квартала 2023 года;

- передать корпоративные права ООО "Оператор ГТС Украины" от АО "Магистральные газопроводы Украины" в Министерство энергетики Украины, а также принять новый устав ООО "Оператор ГТС Украины", редакция которого разработана и согласована с Секретариатом Энергетического Сообщества - до конца июля 2023;

- провести отбор и назначить наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" - до конца октября 2023 года.

Что предусматривает закон

Законопроект предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы:

передачу части ООО "Оператор ГТС Украины" в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО "МГУ" к ООО "Оператор ГТС Украины",

назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО "Оператор ГТС Украины", который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО "Оператор ГТС Украины".

Кроме того, законопроект устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.