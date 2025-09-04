Рада відновить трансляцію засідань, закриту після початку війни

Верховна Рада схвалила постанову про відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт постанови №13719 підтримали 266 депутатів.
Однак Рада відмовилася відновлювати трансляцію відсьогодні. Вона розпочнеться тільки в середині вересня, повідомив Железняк.
Нагадаємо, після початку війни в лютому 2022 року Верховна Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань з питань безпеки. Кілька депутатів повідомляють про ухвалені рішення. Крім того, депутат Олексій Гончаренко веде прямі трансляції в поганій якості через Youtube і TikTok.
При цьому сайт парламенту повідомляє про ухвалені рішення з великими затримками, що робить цю інформацію марною. А телеканал "Рада" замість висвітлення роботи парламенту бере участь у телемарафоні.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції із засідань парламенту буде відновлено у вересні. Після цього було подано проєкт постанови.
Необхідність документа обґрунтовується зміною безпекової ситуації та необхідністю підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.
Прямі ефіри засідань не проводяться з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було пов'язано з рішеннями Верховної Ради від вересня 2022-го та лютого 2023-го, які встановили особливий режим роботи парламенту та обмежили поширення інформації про перебіг засідань у реальному часі.
Автори проєкту постанови зазначають, що трансляції сприятимуть підзвітності Верховної Ради перед громадянами та зміцнять довіру суспільства до інституції. Крім того, це допоможе виконати міжнародні рекомендації, зокрема розроблені в рамках Діалогів Жана Моне за мир і демократію.
Водночас у пояснювальній записці наголошується, що відновлення прямих ефірів має відбуватися з урахуванням вимог безпеки. Для цього передбачається скасувати чинну заборону на поширення інформації про перебіг пленарних засідань.
Проєкт постанови уточнює порядок роботи парламентського телеканалу "Рада", який транслюватиме відкриті засідання. Також у документі прописано організацію виступів і заяв керівництва парламенту, а також проведення брифінгів народних депутатів.
Таким чином, після ухвалення постанови українці зможуть знову стежити за перебігом відкритих засідань Верховної Ради в прямому ефірі.