Рада ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными
Фото: ВР ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Парламент на сегодняшнем заседании принял законопроект №2351 о защите животных. Документ, в частности, усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.
Принятый народными депутатами законопроект запрещает:
- применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
- контрабанду диких животных;
- фотоуслуги с дикими животными;
- пропаганду жестокого обращения с животными;
- бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
- попрошайничать с животными;
- содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
- замуровывание животных в подвальных помещениях;
- оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.
Документ также усиливает меры для борьбы с браконьерством, права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения, а также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.
В то же время этот законопроект вводит:
- админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
- уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
- возможность временного изъятия животных полицией;
- конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
- лишение права содержать животных в течение 5 лет;
- обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.