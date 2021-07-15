Рада ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными

Парламент на сегодняшнем заседании принял законопроект №2351 о защите животных. Документ, в частности, усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР .

Принятый народными депутатами законопроект запрещает:

применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;

контрабанду диких животных;

фотоуслуги с дикими животными;

пропаганду жестокого обращения с животными;

бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

попрошайничать с животными;

содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

замуровывание животных в подвальных помещениях;

оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.

Документ также усиливает меры для борьбы с браконьерством, права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения, а также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

В то же время этот законопроект вводит: