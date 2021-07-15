Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
Фото: ВР посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Парламент на сьогоднішньому засіданні ухвалив законопроект №2351 про захист тварин. Документ, зокрема, посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР.
Ухвалений народними депутатами законопроект забороняє:
- застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
- контрабанду диких тварин;
- фотопослуги з дикими тваринами;
- пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
- бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин;
- жебракувати з тваринами;
- утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
- замуровування тварин у підвальних приміщеннях;
- залишати тварин в салоні автомобілю при температурі повітря понад +20 або нижчій -5 градусів.
Документ також посилює заходи для боротьби за браконьєрством, права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження, а також вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві.
Водночас цей законопроект запроваджує:
- адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
- кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
- можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
- конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження;
- позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
- обовязкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.