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Рада уволила Милованова с должности замглавы Совета НБУ

Новости » Политика    03.09.2019 - 16:14
Рада уволила Милованова с должности замглавы Совета НБУ
Фото: Тимофей Милованов (УНИАН)

Милованова уволили в связи с назначением в Кабмин

Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, уволила Тимофея Милованова с поста заместителя главы Совета Национального банка Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Увольнение поддержали 320 депутатов Рады.

Отметим, парламент уволил Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

Напомним, в понедельник глава Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что на первой сессии ВРУ 9 созыва Милованов был назначен министром развития и торговли, в связи с чем Раде необходимо принять решение о его увольнении с должности в Совете НБУ во вторник, 3 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 августа Рада 9 созыва проголосовала за состав нового Кабинета министров. В ходе пакетного голосования был назначен и Милованов на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

Ранее Верховная рада назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев.

Отметим также, правительство объединило Министерство экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики. Так, ожидается, что объединение министерств позволит провести более эффективную земельную реформу.

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