Рада звільнила Милованова з посади заступника голови Ради НБУ

Фото: Тимофій Милованов (УНІАН)

Милованова звільнили у зв'язку з призначенням у Кабмін

Верховна рада України у вівторок, 3 вересня, звільнила Тимофія Милованова з поста заступника глави Ради Національного банку України, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення підтримали 320 депутатів Ради.

Відзначимо, парламент звільнив Милованова у зв'язку з його призначенням у новий Кабінет міністрів.

Нагадаємо, в понеділок глава Ради Дмитро Разумков підкреслив, що на першій сесії ВРУ 9 скликання Милованов був призначений міністром розвитку і торгівлі, у зв'язку з чим Раді необхідно прийняти рішення про його звільнення з посади в Раді НБУ у вівторок, 3 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 серпня Рада 9 скликання проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. У ході пакетного голосування був призначений і Милованов на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

Раніше Верховна рада призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.

Відзначимо також, уряд об'єднав Міністерство економічного розвитку і торгівлі з Міністерством аграрної політики. Так, очікується, що об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективну земельну реформу.