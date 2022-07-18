UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики

Фото: Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с поста министра социальной политики Украины. Решение поддержали 277 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, назначение Оксаны Жолнович на должность министра состоится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Лазебная подала заявление об отставке.

До этого появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марина ЛазебнаяМинистерство социальной политикиВерховная рада