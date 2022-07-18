Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики

По его словам, назначение Оксаны Жолнович на должность министра состоится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Лазебная подала заявление об отставке.

До этого появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.