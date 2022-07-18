RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України. Рішення підтримали 277 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Лазебна подала заяву про відставку.

До цього з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може покинути свій пост. Її може змінити нинішня очільниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марина ЛазебнаМіністерство соціальної політикиВерховна рада