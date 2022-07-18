Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

За його словами, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Лазебна подала заяву про відставку.

До цього з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може покинути свій пост. Її може змінити нинішня очільниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.