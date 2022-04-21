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Рада увеличила военные расходы госбюджета на 200 млрд гривен

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 15:52
Рада увеличила военные расходы госбюджета на 200 млрд гривен Фото: Рада увеличила военные расходы госбюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада увеличила резервный фонд государственного бюджета на 2022 год на 200 млрд гривен за счет заимствований. Закон в целом поддержали 296 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно проекту № 7299 увеличенные расходы государственного бюджета "направляются исключительно на проведение мероприятий по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц".

Таким образом, предполагается ограничить использование дополнительных средств резервного фонда государственного бюджета в сумме 200 млрд грн по двум приоритетным направлениям.

Документ предусматривает государственные заимствования на 200 млрд гривен с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета.

Напомним, Верховная рада приняла закон, который позволит упростить порядок заключения соглашений о привлечении грантов на бюджетную поддержку. Кроме того, документ обеспечит эффективное и оперативное привлечение таких грантов от международных партнеров в общий фонд государственного бюджета.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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