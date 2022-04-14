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Рада упростила зачисление средств иностранной грантовой помощи в госбюджет

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 17:59
Рада упростила зачисление средств иностранной грантовой помощи в госбюджет Фото: Рада упростила зачисление средств иностранной грантовой помощи в госбюджет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон, который позволит упростить порядок заключения соглашений о привлечении грантов на бюджетную поддержку. Кроме того, документ обеспечит эффективное и оперативное привлечение таких грантов от международных партнеров в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметили авторы проекта 7246 по информации Министерства финансов, первый грант Украине в сумме 110 млн евро предоставлен правительством Италии, затем Европейская комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, США намерены предоставить Украине 500 млн долларов прямого финансирования государственного бюджета на безвозвратной основе.

Также Всемирный банк создал донорский трастовый фонд (в размере 134 млн долларов грантовых средств), к которому присоединились Великобритания, Дания, Латвия, Литва и Исландия.

Кроме того, исполнительный совет МВФ 8 апреля одобрил создание специального административного счета для Украины, предназначенного для направления донорских ресурсов в виде грантов и займов, направленных на финансовую помощь Украине для платежного баланса, бюджетных потребностей и стабилизации экономики.

При этом правительство Канады предложил выплатить Украине до 1 млрд канадских долларов из своего федерального бюджета на указанный администрированный счет, доступный для использования любыми другими членами, а также межправительственными учреждениями и организациями, которые желают использовать его для предоставления финансовой помощи Украине.

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