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Рада збільшила бюджет оборони: скільки грошей спрямують і кому

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Київ, Середа 23 лютого 2022 19:18
Рада збільшила бюджет оборони: скільки грошей спрямують і кому Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України збільшила бюджет сектору оборони, на військові видатки виділять ще понад 9 млрд гривень. Відповідне рішення підтримали 345 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Як йдеться у пояснювальній записці до відповідного закону, з грудня 2021 року, спостерігається нарощування чисельності військових угруповань Росії на кордонах з Україною. І разом із заявами керівництва РФ це створює суттєву загрозу національній безпеці України.

"У цих умовах доцільно збільшувати витрати на оборону держави, що пропонує даний проект закону України", - йдеться в записці.

Загалом у державному бюджеті України на 2022 рік витрати та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд. гривень. Ця сума розподілиться так:

Міністерство оборони - 16 млрд гривень (на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності та безпеки);

Міністерство внутрішніх справ - 6 млрд гривень;

Головне управління розвідки Міноборони - майже 600 млн гривень;

Мінреінтеграції - 500 млн гривень (на забезпечення стійкого водопостачання в Донецькій області) та 200 млн гривень на усунення наслідків ескалації конфлікту;

Міністерство фінансів - 3 млрд гривень на обслуговування державного боргу.

Зазначимо, закон передбачає збільшення видатків на оборону за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (закупівлі для армії) на 9,096 млрд гривень - з 28,4 млрд гривень до 37,5 млрд гривень.

Джерело покриття цих витрат - перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року у розмірі 9,096 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, щоби забезпечити оперативне фінансування оборонної сфери у разі російської агресії.

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