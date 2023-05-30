UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада утворила слідчу комісію для розслідування "колл-центрів" та "фінансових пірамід"

Фото: Рада буде розслідувати "колл-центри" та "фінансові піраміди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів" та "фінансових пірамід". Рішення підтримали 276 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

Зокрема, тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і зовсім були вимушені брати кредити

"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - додали автори проекту.

Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.

За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.

Шахраї в основному працюють в Інтернеті. Щодо суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада