Рада утворила слідчу комісію для розслідування "колл-центрів" та "фінансових пірамід"

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів" та "фінансових пірамід". Рішення підтримали 276 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

Зокрема, тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і зовсім були вимушені брати кредити

"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - додали автори проекту.