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Рада создала следственную комиссию по расследованию "колл-центров" и "финансовых пирамид"

Фото: Рада будет расследовать "колл-центры" и "финансовые пирамиды" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров" и "финансовых пирамид". Решение поддержали 276 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, проводящих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.

В частности, тысячи украинцев, поддавшись на психологические приемы мошенников, лишились своих средств, а то и вовсе были вынуждены брать кредиты

"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность. без соответствующих разрешительных документов", - добавили авторы проекта.

Напомним, в Украине люди преимущественно становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

По данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло с помощью использования социальной инженерии.

Мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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