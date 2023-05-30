Рада создала следственную комиссию по расследованию "колл-центров" и "финансовых пирамид"

Верховная рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров" и "финансовых пирамид". Решение поддержали 276 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, проводящих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.
В частности, тысячи украинцев, поддавшись на психологические приемы мошенников, лишились своих средств, а то и вовсе были вынуждены брать кредиты
"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность. без соответствующих разрешительных документов", - добавили авторы проекта.
Напомним, в Украине люди преимущественно становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.
По данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло с помощью использования социальной инженерии.
Мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.
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