Рада создала следственную комиссию по расследованию "колл-центров" и "финансовых пирамид"

Верховная рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров" и "финансовых пирамид". Решение поддержали 276 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, проводящих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.

В частности, тысячи украинцев, поддавшись на психологические приемы мошенников, лишились своих средств, а то и вовсе были вынуждены брать кредиты

"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность. без соответствующих разрешительных документов", - добавили авторы проекта.