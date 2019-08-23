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Рада утвердила состав временного президиума

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В состав войдут представители всех партий, которые прошли в Раду

Подготовительная группа Верховной рады утвердила состав временного президиума, который будет вести заседания до избрания постоянного руководства парламента девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению, которое было принято единогласно, во временный президиум вошли:

  • Дмитрий Разумков как глава подготовительной группы,
  • Руслан Стефанчук от партии "Слуга народа",
  • Юлий Иоффе от партии "Оппозиционная платформа - За життя",
  • Михаил Забродский от партии "Европейская солидарность",
  • Андрей Кожемякин от партии "Батькивщина",
  • Ярослав Железняк от партии "Голос".

Напомним, партия "Слуга народа" планирует избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. На должность первого заместителя спикера парламента предлагают представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука также от партии "Слуга народа".

Как сообщало РБК-Украина, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на должность второго вице-спикера поданы несколько кандидатур, однако не назвал из фамилии.

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