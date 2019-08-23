Рада затвердила склад тимчасової президії

Підготовча група Верховної ради затвердила склад тимчасової президії, який буде вести засідання до обрання постійного керівництва парламенту дев'ятого скликання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням, яке було прийнято одноголосно, у тимчасову президію увійшли:

Дмитро Разумков як голова підготовчої групи,

Руслан Стефанчук від партії "Слуга народу",

Юлій Іоффе від партії "Опозиційна платформа - За життя",

Михайло Забродський від партії "Європейська солідарність",

Андрій Кожем'якін від партії "Батьківщина",

Ярослав Железняк від партії "Голос"

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. На посаду першого заступника спікера парламенту пропонують представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука також від партії "Слуга народу".

Як повідомляло РБК-Україна, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що на посаду другого віце-спікера подані кілька кандидатур, однак не назвав з прізвища.