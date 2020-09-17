Рада утвердила комиссию, которая будет выбирать главу САП
Украина, Четверг 17 сентября 2020 14:03
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Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Парламент утвердил состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Нардепы поддержали проект постановления №4104.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проект проголосовали 239 нардепов.
В проекте изложен список кандидатов, которых избрали в комиссию:
- Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);
- Андрей Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");
- Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);
- Екатерина Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);
- Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);
- Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент);
- Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).
Постановление вступает в силу со дня принятия.
Напомним, в материале "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП" сказано, что новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин.
Как писало РБК-Украина, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении.