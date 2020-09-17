Рада утвердила комиссию, которая будет выбирать главу САП

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент утвердил состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Нардепы поддержали проект постановления №4104.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 239 нардепов.

В проекте изложен список кандидатов, которых избрали в комиссию:

Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);

Андрей Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");

Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);

Екатерина Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);

Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);

Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент);

Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Напомним, в материале "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП" сказано, что новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин.

Как писало РБК-Украина, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении.