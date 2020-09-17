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Рада затвердила комісію, яка буде обирати главу САП

Україна, Четвер 17 вересня 2020 14:03
Рада затвердила комісію, яка буде обирати главу САП
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Парламент затвердив склад комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нардепи підтримали проект постанови №4104.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 239 нардепів.

У проекті викладено список кандидатів, яких обрали в комісію:

  • Олена Бусол (завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук);
  • Андрій Гуджала (керуючий партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ");
  • Олексій Дрозд (начальник відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент);
  • Катерина Коваль (заступник голови Спілки юристів України);
  • В'ячеслав Навроцький (професор Українського католицького університету та Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук);
  • Богдан Романюк (професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент);
  • Євген Соболь (завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права центральноукраїнським педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор).

Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Нагадаємо, в матеріалі "Велика перестановка: що влада планує робити з керівництвом НАБУ і САП" сказано, що новим главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може стати депутат від "Слуги народу" і глава комітету правової політики Андрій Костін.

Як писало РБК-Україна, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення.

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