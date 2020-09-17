Рада затвердила комісію, яка буде обирати главу САП

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент затвердив склад комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нардепи підтримали проект постанови №4104.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 239 нардепів.

У проекті викладено список кандидатів, яких обрали в комісію:

Олена Бусол (завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук);

Андрій Гуджала (керуючий партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ");

Олексій Дрозд (начальник відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент);

Катерина Коваль (заступник голови Спілки юристів України);

В'ячеслав Навроцький (професор Українського католицького університету та Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук);

Богдан Романюк (професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент);

Євген Соболь (завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права центральноукраїнським педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор).

Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Нагадаємо, в матеріалі "Велика перестановка: що влада планує робити з керівництвом НАБУ і САП" сказано, що новим главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може стати депутат від "Слуги народу" і глава комітету правової політики Андрій Костін.

Як писало РБК-Україна, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення.