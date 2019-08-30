Рада утвердила календарный план второй сессии ВР 9 созыва

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №1087 "О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления поддержали 278 нардепов.

"Предлагаю перейти к голосованию за проект постановления №1057 "О календарном плане проведения второй сессии ВРУ 9 созыва. Прошу поддержать и проголосовать. За 278. Решение принято", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

На данный момент проект постановления отсутствует на сайте Рады.

Напомним, в распоряжении РБК-Украина оказался проект календарного плана работы Рады 9 созыва. Из него следовало, что Верховная рада девятого созыва будет работать в пленарном режиме до 20 сентября.

Так, пленарное заседание состоится 3 сентября. Затем пленарными будут недели с 10 по 13 сентября, а также неделя с 17 до 20 сентября.

Как писало РБК-Украина, в ходе сегодняшнего заседания Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Так, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).