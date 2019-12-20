Рада утвердила главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нацкомиссию возглавил нардеп Александр Копыленко

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №2557 "Об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 245 нардепов.

"Утвердить численный состав Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины в количестве 25 человек... Утвердить Копыленко Александра Любимовича, народного депутата Украины девятого созыва, академика Национальной академии наук Украины, профессора, председателем Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины", - указано в тексте постановления.

Напомним, ранее Рада приняла во втором чтении законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым также изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из стран - не членов Энергетического сообщества, вступил в силу.