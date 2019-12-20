ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада утвердила главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения

Новости » Политика     20.12.2019 - 16:24
Рада утвердила главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нацкомиссию возглавил нардеп Александр Копыленко

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №2557 "Об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 245 нардепов.

"Утвердить численный состав Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины в количестве 25 человек... Утвердить Копыленко Александра Любимовича, народного депутата Украины девятого созыва, академика Национальной академии наук Украины, профессора, председателем Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины", - указано в тексте постановления.

Напомним, ранее Рада приняла во втором чтении законопроект №1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым предусматривается урегулировать вопрос радиационной защиты при медицинском облучении.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым также изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из стран - не членов Энергетического сообщества, вступил в силу.

Рада запретила Кабмину устанавливать оклады работникам ГБР ВР хочет внести изменения в Налоговый кодекс для упрощения работы ФЛП
Новости Украины радиацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь