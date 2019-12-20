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Рада затвердила главу та склад Нацкомісії з радіаційного захисту населення

Новини » Політика     20.12.2019 - 16:24
Рада затвердила главу та склад Нацкомісії з радіаційного захисту населення
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нацкомісію очолив нардеп Олександр Копиленко

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому проект постанови №2557 "Про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 245 нардепів.

"Затвердити чисельний склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України в кількості 25 осіб... Затвердити Копиленка Олександра Любимовича, народного депутата України дев’ятого скликання, академіка Національної академії наук України, професора, головою Національної комісії з радіаційного захисту населення України", - вказано у тексті постанови.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла в другому читанні законопроект №1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яким передбачається врегулювати питання радіаційного захисту при медичному опроміненні.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня законопроект №1084 про радіаційну безпеку, яким також змінюється порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з країн - нечленів Енергетичного співтовариства, набув чинності.

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